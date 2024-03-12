12 марта
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Потребитель

Является ли вступительный взнос в садоводство обязательным, пояснили дачникам

Дачники должны в обязательном порядке перечислять только два вида взносов в садовые некоммерческие товарищества (СНТ).

Недвижимость. Дача.
Недвижимость. Дача.
Анна Зайкова.

Это членские и целевые взносы.

В 2021 году из перечня убрали вступительную и паевую платы, пишет news.ru.

Однако закон не устанавливает сумму взносов, поэтому в каждом СНТ свой расчет.

При этом садоводы, не являющиеся участниками СНТ, могут не платить членские взносы. Это в том случае, если они имеют право собственности на свою землю. Но им необходимо заключать все договоры на оплату коммуникаций напрямую.

Также депутаты рассказали, в каких случаях дачники будут платить налог на бани и хозпостройки.

Собственник должен платить налог за баню и другие постройки на земельном участке, если они имеют прочный фундамент и неразрывно связаны с землей.

Без фундамента сооружения не считаются объектами капитального строительства и платить за них налог не нужно.

Также гражданин, на участке которого есть постройки с фундаментом, должен зарегистрировать и легализовать их как объекты капитального строительства.

Между тем дачники жалуются на дороги барнаульских садоводств.

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