Когда в Барнауле начнут работать садоводческие маршруты

С 13 апреля в Барнауле начнут ездить садоводческие маршруты. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что в дачный сезон в Барнауле будет работать 14 маршрутов: №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151.

Запустить сезонные маршруты планируют уже 13 апреля. В мэрии подчеркнули, что все зависит от погодных условий. Расписание опубликую позже на странице городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту.

Садоводческие маршруты перевозят пассажиров и багаж по регулируемому тарифу. При этом у горожан есть право на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам. Также действует льготный проезд для отдельных категорий. Детям до 7 лет — проезд бесплатный.

Сезонные маршруты будут работать до 20 октября включительно.

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