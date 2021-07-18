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Жизнь

Эксперт объяснил, когда и почему нужно выключать Wi-Fi

Wi-fi следует отключать всегда, если он не используется, уверен директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Как сообщает агентство Прайм, это связано с тем, что злоумышленники могут создать поддельную точку доступа с названием, повторяющим название легитимной точки. Данная схема особенно опасна в силу того, что наши устройства могут подключаться к открытым Wi-Fi-сетям автоматически.

«Например, единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет всегда без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Злоумышленнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE — и смартфон к ней подключится. После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.», — перечисляет риски Александр Герасимов.

Также эксперт указывает на то, что даже легитимные открытые Wi-Fi-сети, к которым устройства подключаются автоматически, могут собирать определенные данные без какого-либо подтверждения.

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