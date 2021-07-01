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Жизнь

Эксперт объяснил причины погодных аномалий, когда из жары бросает в холод

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik о признаках «разнервничавшегося климата».

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

Кокорин отметил, что жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями — это признаки того, что климат «нервничает».

По мнению эксперта, погодные аномалии, которые стали проявляться чаще и резче, происходят из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека.

«Грубо говоря, климатическая система Земли — это нечто тяжелое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло ее на градус, но при этом раскачало сильнее. То есть усиления парникового эффекта примерно на 5% оказалось недостаточно, чтобы потеплело на 5 градусов, но достаточно, чтобы раскачать климат», — объяснил климатолог.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Успокоить климат можно, но необходимо много десятилетий или даже несколько столетий, а для начала следует не раскачивать климатические качели еще больше.

«Процесс раскачки климатических качелей можно и нужно остановить на удовлетворительном уровне. Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на „зеленый“ путь развития, что постепенно и происходит», — отметил Кокорин.

Ситуация будет приемлемой, если лет через 50 человечество придет к углеродной нейтральности — выбросы будут небольшие, а леса их будут компенсировать.

В таком случае резкость перепадов погоды будет в разумных пределах, а «если все пойдет вразнос — будет гораздо хуже».

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