Эксперт оценил влияние сериала "Слово пацана" на речь в России

По словам эксперта, бандитские жаргонизмы могут вернуться в речь россиян из-за популярности сериала, но на короткое время: уже через год слово "чушпан" перестанут употреблять.

Для подростков это просто элемент игры, а взрослым это вообще не интересно.

Также в связи с популярностью "Слова пацана" некоторые жаргонизмы приобрели новые значения. Так, произошло расширение значения слова "чушпан":

"Это уже не какой-то "лох", не имеющий "крыши", а человек, поведение которого не соответствует общим тенденциям, общепринятым правилам. В таком значении слово из криминального жаргона переходит в общий жаргон и становится более распространенным", – сказал эксперт.

Ранее стало известно, когда выйдет последняя серия "Слово пацана". Финальный эпизод выйдет в заявленное время - 21 декабря. Об этом режиссер проекта Жора Крыжовников сообщил в своих социальных сетях.