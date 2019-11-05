«Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка «Открытие» со стабильного на позитивный

Рейтинг на уровне ruАА- был присвоен банку «Открытие» в апреле 2019 года и обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности и нейтральной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны Банка России — ключевого акционера «Открытия».
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны.