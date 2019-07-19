Эксперт рассказал, чем обернется для России массовая гибель пчел

Массовая гибель пчел в России из-за обработки земель ядохимикатами может привести к дефициту меда в регионах. Об этом « Известиям » рассказал президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. Эта ситуация также может повлиять на снижение урожая и повышение цен на продукты.

По данным Минсельхоза, в стране погибло 35,7 тыс. пчелосемей, что составляет лишь 2,6% от их общего количества в пострадавших 23 регионах.

До 30 июля министерство планирует закончить анализ ситуации и начнет разрабатывать предложения по ее решению.

В ведомстве отметили, что вопрос о компенсации вреда, который был причинен имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области обращения с пестицидами и агрохимикатами, можно решить в судебном порядке

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что в ближайшем будущем гибель пчел приведет к заметному снижению урожая сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые. А это, в свою очередь, повлияет на повышение цен из-за дополнительных расходов на логистику и импортные закупки.