Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Эксперт рассказал, чем обернется для России массовая гибель пчел

Массовая гибель пчел в России из-за обработки земель ядохимикатами может привести к дефициту меда в регионах. Об этом «Известиям» рассказал президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. Эта ситуация также может повлиять на снижение урожая и повышение цен на продукты.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

По данным Минсельхоза, в стране погибло 35,7 тыс. пчелосемей, что составляет лишь 2,6% от их общего количества в пострадавших 23 регионах.

До 30 июля министерство планирует закончить анализ ситуации и начнет разрабатывать предложения по ее решению.

В ведомстве отметили, что вопрос о компенсации вреда, который был причинен имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области обращения с пестицидами и агрохимикатами, можно решить в судебном порядке

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что в ближайшем будущем гибель пчел приведет к заметному снижению урожая сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые. А это, в свою очередь, повлияет на повышение цен из-за дополнительных расходов на логистику и импортные закупки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость