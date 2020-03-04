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Жизнь

Эксперт рассказал, как эффективно очистить офис от вирусов

Увлажнители воздуха, кондиционеры и кварц не помогут очистить офисное пространство от вирусов, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев, сообщают РИА Новости. Однако решение есть.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Кварцевание «сжигает» все микробы и вирусы в помещении — это нормальная практика в больницах, но в офисах такую процедуру почти никогда не проводят. Да и, по словам эксперта, это бесполезно, ведь система кондиционирования воздуха все равно разносит накопившуюся заразу на большое расстояние.

«Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы», — Антон Ястребцев.

Главным минусом такого метода является то, что все эти системы очищают только воздух. Вирусы же в офисах предпочитают «прятаться». Самую большую угрозу несут общественные бытовые приборы и ручки дверей.

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