24 марта
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Жизнь

Эксперт рассказал, как глобальное потепление повлияло на весну в России

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik, что весна в России потеплела примерно на три градуса.

Прелести нашей весны.
Прелести нашей весны.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Кокорин отметил, что влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от стран и регионов, например, в России в течение последних 40−50 лет повышение средней температуры быстрее всего происходило весной.

«Средняя температура воздуха весной увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие. То есть, грубо говоря, весна в России потеплела на три градуса только за последние полвека», — уточнил он.

В другие времена года изменение климата на территории России происходит медленнее. Так, за десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето.

По словам эксперта, раньше ученые прогнозировали, что «лидером потепления» в России будет зима, но эти предположения не оправдались.

«То есть весна в целом по России стала лидером потепления. В Арктике, конечно, больше потеплела зима, но в целом по России именно весна быстрее всего теплеет. Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность», — подчеркнул Кокорин.

Однако, добавил эксперт, глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в 2022 году обязательно будут жаркими.

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