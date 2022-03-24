Эксперт рассказал, как глобальное потепление повлияло на весну в России

Кокорин отметил, что влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от стран и регионов, например, в России в течение последних 40−50 лет повышение средней температуры быстрее всего происходило весной.
«Средняя температура воздуха весной увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие. То есть, грубо говоря, весна в России потеплела на три градуса только за последние полвека», — уточнил он.
В другие времена года изменение климата на территории России происходит медленнее. Так, за десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето.
По словам эксперта, раньше ученые прогнозировали, что «лидером потепления» в России будет зима, но эти предположения не оправдались.
«То есть весна в целом по России стала лидером потепления. В Арктике, конечно, больше потеплела зима, но в целом по России именно весна быстрее всего теплеет. Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность», — подчеркнул Кокорин.
Однако, добавил эксперт, глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в 2022 году обязательно будут жаркими.