Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
62

Эксперт рассказал, как надо есть в новогоднюю ночь

Россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд в новогоднюю ночь, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Бутерброд с красной икрой.
Бутерброд с красной икрой.
СС0

На новогоднем столе должно быть все «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», пишет RT.

Такой набор продуктов касается «самого обычного, более-менее здорового человека» без заболеваний, уточняет Тутельян.

Время надежд

Он называет ночь с 31 декабря на 1 января «временем надежд», поэтому стол должен быть «праздничным и обильным» и должен запомниться на целый год. При этом диетолог напомнил о необходимости ограничения в потреблении алкоголя, пишет ura.ru.

Ранее стало известно, что один из традиционных продуктов новогоднего стола — красная икра — подешевел. В октябре 2018 года килограмм этого деликатеса стоил 2,5 тыс. рублей, сообщала «Национальная служба новостей» со ссылкой на «Рыбсеть». Год назад цена была в два раза выше. Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам при покупке икры выбирать товар с маркировкой ГОСТ и выпуклыми цифрами на жестяной банке, передавал телеканал 360.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость