Эксперт рассказал, как надо есть в новогоднюю ночь

Россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд в новогоднюю ночь, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

На новогоднем столе должно быть все «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», пишет RT.

Такой набор продуктов касается «самого обычного, более-менее здорового человека» без заболеваний, уточняет Тутельян.

Время надежд

Он называет ночь с 31 декабря на 1 января «временем надежд», поэтому стол должен быть «праздничным и обильным» и должен запомниться на целый год. При этом диетолог напомнил о необходимости ограничения в потреблении алкоголя, пишет ura.ru.

Ранее стало известно, что один из традиционных продуктов новогоднего стола — красная икра — подешевел. В октябре 2018 года килограмм этого деликатеса стоил 2,5 тыс. рублей, сообщала «Национальная служба новостей» со ссылкой на «Рыбсеть». Год назад цена была в два раза выше. Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам при покупке икры выбирать товар с маркировкой ГОСТ и выпуклыми цифрами на жестяной банке, передавал телеканал 360.