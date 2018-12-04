Эксперт рассказал, как надо есть в новогоднюю ночь

На новогоднем столе должно быть все «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», пишет RT.
Такой набор продуктов касается «самого обычного, более-менее здорового человека» без заболеваний, уточняет Тутельян.
Время надежд
Он называет ночь с 31 декабря на 1 января «временем надежд», поэтому стол должен быть «праздничным и обильным» и должен запомниться на целый год. При этом диетолог напомнил о необходимости ограничения в потреблении алкоголя, пишет ura.ru.
Ранее стало известно, что один из традиционных продуктов новогоднего стола — красная икра — подешевел. В октябре 2018 года килограмм этого деликатеса стоил 2,5 тыс. рублей, сообщала «Национальная служба новостей» со ссылкой на «Рыбсеть». Год назад цена была в два раза выше. Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам при покупке икры выбирать товар с маркировкой ГОСТ и выпуклыми цифрами на жестяной банке, передавал телеканал 360.