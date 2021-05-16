Эксперт рассказал, как определить мошенника, который выдает себя за полицейского

Телефонные мошенники все чаще стаи выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов назвал как, злоумышленников заставить раскрыть себя, передают «Известия».

Вероятность того, что гражданину звонят из правоохранительной структуры для уточнения личных данных, очень мала. Поэтому, прежде чем что-то говорить о себе, выясните, кто на самом деле звонит.

— Спросите фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор, — приводит слова Игнатова радио Sputnik.

Также верный прием раскрыть афериста — попросить прислать официальную повестку. Если она придет, то уже можно явиться, куда указано.

Полиция. vk.com/mvd22

Игнатов отметил, что иногда мошенники бойко отвечают на поставленные вопросы и отказываются прислать повестку, потому что дело не терпит отлагательств.

Тогда необходимо узнать адрес учреждения, куда нужно явиться, чтобы пообщаться лично. По словам эксперта, если это действительно полицейский, то у него обязательно должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для разговора.