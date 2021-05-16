Эксперт рассказал, как определить мошенника, который выдает себя за полицейского

Вероятность того, что гражданину звонят из правоохранительной структуры для уточнения личных данных, очень мала. Поэтому, прежде чем что-то говорить о себе, выясните, кто на самом деле звонит.
— Спросите фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор, — приводит слова Игнатова радио Sputnik.
Также верный прием раскрыть афериста — попросить прислать официальную повестку. Если она придет, то уже можно явиться, куда указано.
Игнатов отметил, что иногда мошенники бойко отвечают на поставленные вопросы и отказываются прислать повестку, потому что дело не терпит отлагательств.
Тогда необходимо узнать адрес учреждения, куда нужно явиться, чтобы пообщаться лично. По словам эксперта, если это действительно полицейский, то у него обязательно должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для разговора.