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Жизнь

Эксперт рассказал, как распознать гипнотизера во время телефонного разговора

Как распознать в телефонном мошеннике гипнотизера рассказал Игорь Салынцев доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН, сообщает Lenta.ru.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Главные признаки — фокусирование на голосе и подчинение командам злоумышленника.

— Происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду, — отметил психиатр.

По словам эксперта, влиянию таких мошенников подвержены лица мыслительного и художественного склада. Первые с удивлением подчиняются и реализуют внушения в двигательной сфере, но при этом продолжают ориентироваться в пространстве, в то время как вторые теряются в месте, времени и собственной личности, после чего забывают свое поведение под гипнозом.

Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор, заключил специалист.

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