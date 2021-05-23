Эксперт рассказал, как распознать гипнотизера во время телефонного разговора

Главные признаки — фокусирование на голосе и подчинение командам злоумышленника.

— Происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду, — отметил психиатр.

По словам эксперта, влиянию таких мошенников подвержены лица мыслительного и художественного склада. Первые с удивлением подчиняются и реализуют внушения в двигательной сфере, но при этом продолжают ориентироваться в пространстве, в то время как вторые теряются в месте, времени и собственной личности, после чего забывают свое поведение под гипнозом.

Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор, заключил специалист.