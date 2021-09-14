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Жизнь
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Эксперт рассказал, как сделать жизнь пригородных барнаульских поселков лучше

В 2021 году большой объем дорожных работ проведен в пригородных поселках Барнаула, расположенных в Индустриальном районе. Практически дорогу всего маршрута общественного транспорта в «Спутнике» и «Авиаторе» отремонтировали. Однако это далеко не все, что нужно сделать в этой части города, считает экс-глава Индустриального района Александр Рождественский.

Маршрутки.
Маршрутки.
altapress.ru

Александр Рождественский,
экс-глава администрации Индустриального района:

­— В «Спутнике» и «Авиаторе» полностью отремонтированы дороги по маршруту общественного транспорта. Можно сказать, перестроили заново. Это очень большие затраты. В «Лесном» привели в порядок семь переулков. Раньше дороги заделывали битым кирпичом, щебнем ­ яма на яме.

В целом, по его словам, уровень комфорта в пригородных территориях Индустриального района можно оценить на троечку с плюсом. Увы, даже в 21 веке люди еще сталкиваются с проблемами водоснабжения.

Александр Рождественский,
экс-глава администрации Индустриального района:

—­ Когда я заступил на должность главы, в летнее время воды в поселке Октябрьский вообще не было. Многие жители устанавливали свои насосы, выкачивая воду из общей системы. Водоснабжение было безобразное: несоответствующие нормам диаметры труб, недостаточное количество скважин и водонапорных башен.

В 2012 году вопрос водоснабжения пригородных поселков начали решать: дополнительно запустили несколько новых скважин, уложили 5 км водопровода. Жизнь в микрорайоне сразу преобразилась, даже цены на жилье повысились.

В те же годы была восстановлена дамба между поселками Власиха и Октябрьским. Это позволило улучшить транспортную и пешеходную доступность территорий.

Александр Рождественский,
экс-глава администрации Индустриального района:

­ — Теперь каждую весну, когда с полей скапливается вода, опасности подтопления Власихи нет.

По мнению Александра Рождественского, жизнь пригородных поселков постепенно преображается, но проблемы все равно остаются. Решать их вместе с жителями этой части города надо сообща.

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