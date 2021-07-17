Эксперт рассказал, какая температура воздуха более всего опасна для здоровья

Во многих регионах России стоит непривычно жаркая погода — не менее 30 градусов по нескольку дней подряд.

Наиболее тяжело подобные погодные аномалии переживают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также страдающие кожными заболеваниями и дети, рассказал «РГ» доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Особенно непросто человеку приходится, когда температура воздуха превышает привычные физиологические 36,6 градусов.

При этом, по словам Хомякова, человек способен выносить и более высокие температуры — например, 60 градусов. Но только очень короткое время — две минуты, пишет «Росбалт».

Врач призвал внимательно следить за состоянием здоровья, чтобы не пропустить тепловой удар, когда человеку нужна помощь. Его симптомы — учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения.

Между тем аномальная жара Алтайскому краю в ближайшее время не грозит. Так, В дневное время в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Температура воздуха составит +21…+26 градусов.