Эксперт рассказал, когда с России снимут санкции

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал « Прайму », что введенные Западом антироссийские санкции не устраивают многие страны.

Тимофеев отметил, что по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе.

По его мнению, рост цен на товары и услуги все больше волнует население США и Европы, и уже заходит речь об отмене санкций.

«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что Европа начала говорить о «разморозке» российского газопровода «Северный поток — 2».

Более того, многие видят, как Россия перестраивает внутренний рынок и находит новых торговых партнеров, так что в ограничениях нет смысла.

Тимофеев уверен, что отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни на Западе.