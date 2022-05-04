4 мая
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Жизнь

Эксперт рассказал, когда с России снимут санкции

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал «Прайму», что введенные Западом антироссийские санкции не устраивают многие страны.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Тимофеев отметил, что по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе.

По его мнению, рост цен на товары и услуги все больше волнует население США и Европы, и уже заходит речь об отмене санкций.

«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что Европа начала говорить о «разморозке» российского газопровода «Северный поток — 2».

Более того, многие видят, как Россия перестраивает внутренний рынок и находит новых торговых партнеров, так что в ограничениях нет смысла.

Тимофеев уверен, что отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни на Западе.

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