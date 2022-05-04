Эксперт рассказал, когда с России снимут санкции

Тимофеев отметил, что по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе.
По его мнению, рост цен на товары и услуги все больше волнует население США и Европы, и уже заходит речь об отмене санкций.
«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом», — указал эксперт.
Он подчеркнул, что Европа начала говорить о «разморозке» российского газопровода «Северный поток — 2».
Более того, многие видят, как Россия перестраивает внутренний рынок и находит новых торговых партнеров, так что в ограничениях нет смысла.
Тимофеев уверен, что отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни на Западе.