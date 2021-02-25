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25 февраля
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Жизнь

Эксперт рассказал, почему кошки любят прятаться в коробках

Многие пользователи часто выкладывают в сеть забавные ролики, как кошки «заселяются» в обычные коробки из картона. Наконец профессионал рассказал, почему животные так поступают.

Кот в горшке.
Кот в горшке.
altapress.ru

Дело в том, что кошки воспринимают коробку как укрытие, поэтому стараются туда спрятаться — так их тягу к картонным ящикам пояснил зоопсихолог Мирослав Волков на Пятом канале.

Пристрастие избегать открытых пространств обусловлено многолетней эволюцией этих животных.

«В пищевой цепочке они занимают строго промежуточное положение, между хищником и жертвой. С одной стороны, они являются достаточно успешными хищниками, но есть более крупные звери, которые не прочь ими полакомиться», — рассказал Волков.

Он также объяснил, почему кошки не всегда принимают домики, которые им покупают хозяева, пишет Lenta.ru. Для питомцев лучше выбирать когтеточки с домиком наверху.

И домик не должен напоминать дупло дерева — для кошек важно контролировать ситуацию вокруг себя, а чтобы сделать это из «дупла», нужно из него высунуться.

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