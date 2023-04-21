Эксперт рассказал, стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные

Май обычно находится в числе наименее выгодных месяцев для отпуска, но не в этот раз, делится Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Более выгодно брать отпуск в месяцы, когда больше всего рабочих дней. Например, в августе, когда 23 рабочих дня, или в марте и октябре — по 22 дня.

А вот в январе и феврале с 17 и 18 рабочими днями соответственно — нет.

Это связано с расчетами. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней.

Например, в августе 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе.

Отдых. Pixabay.com

А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Его считают по календарным, а не рабочим дням. Поэтому СДЗ стоит обычно меньше, чем стоимость рабочего дня.

Однако отпуск в мае можно взять выгодно. Для этого нужно брать его между майскими праздниками и включить в его счет выходные. Они не отнимают рабочих дней, но входят в расчет отпускных.

Например, если отпуск будет длиться семь дней подряд (включая субботу и воскресенье), то отпускные составят 13 935 рублей, а из оклада вычтут 12 500 рублей.

«А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — добавляет Татьяна Нечаева.

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