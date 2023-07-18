18 июля
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Жизнь

Эксперт рассказала, как продлить короткий половой акт

Эксперт по отношениям Лаура Коллинз дала совет тем мужчинам, которые страдают от слишком короткого полового акта. Она рассказала об этом в авторской колонке для издания Metro.

Секс.
Секс.
CCO

Эксперт призналась, что к ней не раз обращались мужчины с жалобой на слишком короткий половой акт. Один из пациентов не мог заниматься сексом больше 30 секунд.

Коллинз отметила, что преждевременная эякуляция часто встречается у молодых мужчин. По ее мнению, причина слишком быстрой кульминации кроется в напряжении мужчины. Чем больше партнер переживает об успешности акта, тем быстрее он может его закончить.

Эксперт посоветовала мужчинам чаще говорить с партнершей и даже отказаться от секса с проникновением на несколько недель. Вместо этого стоит сконцентрироваться на других способах получения сексуального удовлетворения. Таким образом мужчина сможет избавиться от внутреннего напряжения.

Также Коллинз советует научиться распознавать признаки приближающейся эякуляции. Когда мужчина чувствует себя на пике, он может остановиться и перейти к другим, менее возбуждающим ласкам, чтобы успокоиться.

Если проблема сохраняется, эксперт рекомендует обратиться к врачу, чтобы убедиться в отсутствии проблем со здоровьем.

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