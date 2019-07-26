Эксперт рассказала, как проектируют дороги в Барнауле

В Барнауле продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городе ремонтируют десятки улиц, одну дорогу реконструируют, а еще одну строят. Надежда Фильченкова, главный инженер проектов АО «Алтайкоммунпроект», рассказала, как эксперты проектируют дороги в краевой столице и с какими сложностями сталкиваются.

По словам Надежды Фильченковой, проектирования дорог — сложный и многоступенчатый процесс, в котором задействована группа различных специалистов.

Начальный, подготовительный этап, — это изыскания, экологические, геологические и топографические. В частности, специалисты проводят съемку на месте, бурят скважины, берут отборы грунта, изучают местность.

Следующий этап — разработка проектной документации. Прежде всего специалисты обрабатывают полученные данные и разрабатывают проект плана дороги. При этом они учитывают многочисленные нормативные показатели, например размещение относительно сетей с учетом габаритов и их месторасположения относительно дороги.

Как проектируют дороги в Барнауле. Анна Зайкова.

Надежда Фильченкова,

главный инженер проектов АО «Алтайкоммунпроект»:

Есть немало тонкостей, на которые стоит обратить внимание. Например, чтобы создать план дороги, нужно знать все, что находится под ней. Немаловажны и характеристики слоев земли, но главное — инженерные коммуникации, которые там проходят.

Надежда Фильченкова также отметила, что важнейшие критерии проектирования — безопасность, качество, отсутствие разрушений и обеспечение организованного водоотвода. На создание проекта уходит разное количество времени, все зависит от протяженности участка и запланированных работ. Окончательные сроки всегда оговорены в конкурсной документации.

Как проектируют дороги в Барнауле. Екатерина Гладких.

Завершающий этап — прохождение проекта государственной экспертизы. «Проверяется абсолютно все: многочисленные исходные данные, технические условия, проектная и сметная документация и многое другое», — говорит Надежда Фильченкова. Итогом всего является положительное заключение экспертизы.

Однако и на этом работа проектировщиков не заканчивается. Во время реализации проекта специалисты «Алтайкоммунпроекта» участвуют в строительстве, при необходимости осуществляют авторский надзор. При строительстве у подрядчиков могут возникнуть вопросы, для решения которых они обращаются к проектировщикам.