Эксперт рассказала, кому нельзя есть картошку

Речь идет о людях с болезнями желудочно-кишечного тракта, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. С таким диагнозом нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам, поскольку большое количество клетчатки усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт.
Диетолог отметила, что самый нежелательный для таких людей корнеплод — обычная редька, пишет «Вечерняя Москва». При этом горькая редька, редис и дайкон менее вредны.
Картошка и морковка — крахмалистые продукты, и после термической обработки (варки, жарки) у них повышается гликемический индекс. Это следует учитывать людям с сахарным диабетом.
Морковку лучше слегка пассеровать — организм лучше усвоит содержащийся в ней бета-каротин, пишет «Росбалт». Запеченная и отварная картошка в целом все же полезна — этот продукт снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца, добавила Соломатина.
Кроме того, клетчатка из сырых корнеплодов поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина. Особенно полезны такие продукты тем, у кого диагностирован атеросклероз или рак кишечника.