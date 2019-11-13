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Жизнь

Эксперт рассказала, кому нельзя есть картошку

Картошка и морковка обычно полезны для человека, но иногда могут нанести организму вред.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

Речь идет о людях с болезнями желудочно-кишечного тракта, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. С таким диагнозом нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам, поскольку большое количество клетчатки усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт.

Диетолог отметила, что самый нежелательный для таких людей корнеплод — обычная редька, пишет «Вечерняя Москва». При этом горькая редька, редис и дайкон менее вредны.

Картошка и морковка — крахмалистые продукты, и после термической обработки (варки, жарки) у них повышается гликемический индекс. Это следует учитывать людям с сахарным диабетом.

Морковку лучше слегка пассеровать — организм лучше усвоит содержащийся в ней бета-каротин, пишет «Росбалт». Запеченная и отварная картошка в целом все же полезна — этот продукт снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца, добавила Соломатина.

Кроме того, клетчатка из сырых корнеплодов поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина. Особенно полезны такие продукты тем, у кого диагностирован атеросклероз или рак кишечника.

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