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Жизнь

Эксперт рассказала, можно ли быстро выходить на работу, переболев COVID-19

С выходом на работу после перенесенного заболевания коронавирусной инфекций лучше не спешить. Об этом «Известиям» рассказала начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. По словам эксперта, лучше пройти реабилитацию.

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Елена Гусакова отметила, что для COVID-19 характерен полиморфизм клинических симптомов, проявления которых могут быть очень индивидуальны, Это означает, что коронавирус могут негативно отразиться на работе других жизненно важных органов. И такое воздействие необходимо проверить и лучше всего подлечить.

«Необходимо учитывать и форму перенесенного заболевания. Но несмотря на то, что патология протекает индивидуально и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина „полизаболевания“, то есть присоединение другой патологии», — отметила доктор.

После тяжелого течения инфекции лучше всего отправиться в санаторий. Причем желательно в своей климатической зоне, иначе может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний.

Поэтому бежать на работу сразу после выписки из больницы она не рекомендует. «Только учитывая все приведенные факты, можно объективно оценить опасность быстрого возвращения к работе», — сказала эксперт.

Профессор отметила, что в ее практике даже молодые пациенты, не имевшие до коронавирусной инфекции никаких хронических заболеваний, восстанавливались после болезни около четырех недель, и у некоторых из них продолжали оставаться слабость и явления астении.

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