Эксперт рассказала, стоит ли ждать мощный паводок на Алтае

Каким будет паводок 2020 года в Алтайском крае пока прогнозировать рано, считает Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС. Количество снега — только один из факторов, который влияет на масштаб этого природного явления.

Как пройдет паводок также зависит от скорости таяния снега и глубины промерзания почвы, пояснила Людмила Сырых корреспонденту altapress.ru.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС:

Вспомните, зима 2013−2014 года была малоснежной, снег выпал ближе к январю. А потом случился сильный паводок, и многие села затопило.

Снега в декабре 2019 года в Алтайском крае действительно выпало много. Количество осадков в регионе в конце месяца оказалось вдвое выше нормы в большинстве районов.

Одним из рекордсменов стал Змеиногорск — там выпало 132 мм осадков, сообщила Людмила Сырых.

Зима продолжается и снег, скорее всего, будет идти еще. По данным наблюдений Алтайского ЦГМС, наибольшая высота снежного покрова в крае зачастую бывает в конце февраля или начале марта.