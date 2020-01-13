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13 января -13°C

Эксперт рассказала, стоит ли ждать мощный паводок на Алтае

Каким будет паводок 2020 года в Алтайском крае пока прогнозировать рано, считает Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС. Количество снега — только один из факторов, который влияет на масштаб этого природного явления.

Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта.
Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта.
источник altapress.ru

Как пройдет паводок также зависит от скорости таяния снега и глубины промерзания почвы, пояснила Людмила Сырых корреспонденту altapress.ru.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС:

Вспомните, зима 2013−2014 года была малоснежной, снег выпал ближе к январю. А потом случился сильный паводок, и многие села затопило.

Снега в декабре 2019 года в Алтайском крае действительно выпало много. Количество осадков в регионе в конце месяца оказалось вдвое выше нормы в большинстве районов.

Одним из рекордсменов стал Змеиногорск — там выпало 132 мм осадков, сообщила Людмила Сырых.

Зима продолжается и снег, скорее всего, будет идти еще. По данным наблюдений Алтайского ЦГМС, наибольшая высота снежного покрова в крае зачастую бывает в конце февраля или начале марта.

В Барнауле за всю историю наблюдений самое большое количество осадков в конце декабря было зафиксировано в 1905 году — 94 мм. Для сравнения: в 1914 году — 91 мм, в 1923 году — 87 мм, а в 2019 году — 59 мм (это в два раза выше нормы).

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