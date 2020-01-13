Эксперт рассказала, стоит ли ждать мощный паводок на Алтае

Как пройдет паводок также зависит от скорости таяния снега и глубины промерзания почвы, пояснила Людмила Сырых корреспонденту altapress.ru.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС:
Вспомните, зима 2013−2014 года была малоснежной, снег выпал ближе к январю. А потом случился сильный паводок, и многие села затопило.
Снега в декабре 2019 года в Алтайском крае действительно выпало много. Количество осадков в регионе в конце месяца оказалось вдвое выше нормы в большинстве районов.
Одним из рекордсменов стал Змеиногорск — там выпало 132 мм осадков, сообщила Людмила Сырых.
Зима продолжается и снег, скорее всего, будет идти еще. По данным наблюдений Алтайского ЦГМС, наибольшая высота снежного покрова в крае зачастую бывает в конце февраля или начале марта.
В Барнауле за всю историю наблюдений самое большое количество осадков в конце декабря было зафиксировано в 1905 году — 94 мм. Для сравнения: в 1914 году — 91 мм, в 1923 году — 87 мм, а в 2019 году — 59 мм (это в два раза выше нормы).