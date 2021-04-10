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Жизнь

Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

В этом году между Первомаем и Днем Победы встает четырехдневная рабочая неделя, пишет НГС. Кто-то захочет продлить праздники, возьмет отпуск, и, скорее всего, потеряет в зарплате.

Шашлык.
Шашлык.
ymora.net.

Отдыхать в мае россияне будут с 1-го по 3-е число. Во вторник, 4 мая, выйдут на работу, а в субботу, 8 мая, снова уйдут на трехдневные выходные.

По закону график отпусков работодатель обязан утвердить до конца предыдущего года, но многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают переносить отпуск уже в текущем году, если это не влияет на производственный процесс, но делать это никто не обязан.

­Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем больше в месяце праздников, тем дороже стоит один рабочий день, и сумма отпускных может оказаться менее выгодной. Поэтому самые выгодные месяцы для отпуска — это апрель, июль, август, сентябрь и октябрь. Отпуск в мае 2021 года будет удобным по дням, а вот по деньгам — не очень.

«Для самостоятельного расчета отпускных вам надо твердо знать одну цифру — средний заработок за день. Он считается по формуле: доход за предыдущий год делим на 12 (месяцев), а полученное число — на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Так вы получите сумму, которую вам заплатят за каждый день отпуска», — объясняет HR-эксперт Ольга Новгородова.

Сколько вы можете заработать между майскими праздниками, посчитать тоже несложно: нужно разделить заработную плату за месяц (включая оклад и постоянную премию) на количество рабочих дней (в мае их 19). Получите стоимость одного вашего рабочего дня.

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