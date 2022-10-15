Эксперт: телефоны россиян могут прослушивать

Доцент Российского технологического университета Шамиль Магомедов рассказал, что почти каждый обладатель смартфона может отказаться под слежкой. Его слова публикует «Прайм».

Заинтересованные лица могут не только прослушать разговоры, но и украсть со смартфона личные данные, конфиденциальную информацию, деньги. Мошенники могут незаконно использовать СОРМ-систему, которая помогает правоохранительным органам вести прослушку по решению суда. По закону, ее обязан установить на своих АТС каждый оператор, объясняет доцент. Злоумышленники, обладая техническими знаниями и возможностями, способны нелегально подключиться к этой системе.

«К сожалению, нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников», — говорит Магомедов.

Также, зная номер телефона, мошенник может подключиться к сети оператора связи через слабые места в протоколе сигнализации из любой точки мира. «Злоумышленник с помощью нескольких действий превращает любой телефонный разговор в конференц-звонок с участием третьей стороны, то есть себя самого. И таким образом может слышать и записывать все, что обсуждается в ходе беседы», — добавляет специалист.

И тут же успокаивает: «Вряд ли такие технологии будут применяться в отношении среднестатистического гражданина, не обладающего важными коммерческими или государственными секретами или крупными суммами на банковских счетах». Для «бытовой» прослушки используются более простые механизмы, например, шпионские программы.

Если кажется, что вас прослушивают, специалист советует внимательно изучить активные приложения в смартфоне и сразу удалить подозрительные. А в качестве профилактики следует использовать антивирусные программы и соблюдать правила цифровой гигиены.