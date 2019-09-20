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Жизнь

Эксперты NASA «проворонили» опасный астероид размером с футбольное поле

На расстоянии около 65 тысяч километров от Земли пролетел самый большой за последние 100 лет астероид. В NASA космический объект заметили за 24 часа до сближения.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

О произошедшем рассказало издание BuzzFeed со ссылкой на документы ведомства. Офицер планетарной обороны NASA разослал коллегам электронное письмо, где сообщил о скором сближении астероида с Землей.

Космический объект обошел системы обнаружения NASA, пишет телеканал 360.

Диаметр астероида составил 57—130 метров — сравнимо с футбольным полем.

В конце августа NASA сообщило о приближении к Земле двух крупных астероидов, пишет ura.ru. Диаметр первого составит от 290 до 650 метров, он пролетит от планеты на расстоянии около 5,3 млн километров.

Второй астероид пройдет в 14,35 млн километров от Земли, его диаметр составит от 120 до 260 метров.

Сценарии развития событий разные — от уничтожения нескольких городов, до самых катастрофических — полной гибели земной цивилизации.

Между тем в возможность падения астероида не верят самые ярые приверженцы скорого конца света — уфологи.

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