Эксперты назвали главное условие для эффективного похудения

Американские ученые изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и рассказали, что является самым важным в борьбе с лишним весом.

Для того, чтобы определить эффективность того или иного способа похудения ученые использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. Такой способ является надежнее, чем использование опросников и дневников питания, уверены исследователи.

В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты, пишут «Известия». Это позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.