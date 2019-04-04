Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Эксперты назвали главное условие для эффективного похудения

Американские ученые изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и рассказали, что является самым важным в борьбе с лишним весом.

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0

Для того, чтобы определить эффективность того или иного способа похудения ученые использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. Такой способ является надежнее, чем использование опросников и дневников питания, уверены исследователи.

В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты, пишут «Известия». Это позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость