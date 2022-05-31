31 мая
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Жизнь

Эксперты назвали самые выгодные вакансии для подработки в Алтайском крае

В мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предложений подработки в Алтайском крае вырос в два раза, сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Самый большой выбор работы в формате гибкой занятости наблюдается в сфере продаж (28% от всего объема подобных вакансий в регионе), причем 60% предложений — это работа в розничных сетях.

Еще 23% вакансий из сферы образования, 18% — для административного персонала.

Самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в мае

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