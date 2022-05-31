Эксперты назвали самые выгодные вакансии для подработки в Алтайском крае

Самый большой выбор работы в формате гибкой занятости наблюдается в сфере продаж (28% от всего объема подобных вакансий в регионе), причем 60% предложений — это работа в розничных сетях.
Еще 23% вакансий из сферы образования, 18% — для административного персонала.
Самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в мае
- Региональный представитель завода по производству светодиодных светильников — до 250 000 рублей,
- Сотрудник / менеджер по продажам — до 100 000 рублей,
- Менеджер по продажам — до 100 000 рублей,
- Преподаватель химии — до 96 000 рублей,
- Помощник риэлтора — до 90 000 рублей,
- Водитель — курьер Яндекс GO на личном автомобиле — до 85 000 рублей,
- Авто-курьер — до 77 000 рублей,
- Преподаватель математики — до 75 000 рублей,
- Преподаватель английского языка — до 75 000 рублей.