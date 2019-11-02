Эксперты назвали вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

HeadHunter составил список свежих вакансий с зарплатами от 200 тысяч рублей в разных регионах России, пишет RG. Самая высокооплачиваемая вакансия открыта в Москве и связана со сферой IT.

Разработчику интеграционных решений в Москве готовы платить 230 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов). Также в столице директору по управлению персоналом в IT-компании предлагают от 200 тысяч рублей на руки, а ведущему дизайнеру-консультанту — от 150 до 300 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге самая высокая зарплата на вакансии специалист Senior GoDeveloper — от 180 до 220 тысяч рублей.

В регионах самые высокооплачиваемые вакансии ощутимо «дешевле». В Новосибирске на зарплату от 150 тысяч рублей ищут финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок.