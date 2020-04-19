Эксперты объяснили низкую смертность в России от пандемии

Держать эту цифру на низком уровне удается благодаря эффективному выявлению легких случаев, считают врачи.
Эксперты также выяснили, что прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки.
Они отмечают: не стоит заострять внимание на число заболевших, так как в России активно проводят тесты на выявление коронавируса, а низкая выявляемость в других странах не говорит об отсутствии больных.
Введенные в стране ограничительные меры они считают адекватными, а вот режим самоизоляции хотели бы ужесточить.