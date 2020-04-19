Эксперты объяснили низкую смертность в России от пандемии

На 18 апреля Россия по количеству заболевших COVID-19 оказалась на 10 месте в списке всех стран с выявленными 36,7 тыс. случаев. При этом смертность остается невысокой — 0,7−0,8%, что на порядок ниже, чем в Испании и Италии, пишут «Известия».

Держать эту цифру на низком уровне удается благодаря эффективному выявлению легких случаев, считают врачи.

Эксперты также выяснили, что прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки.

Они отмечают: не стоит заострять внимание на число заболевших, так как в России активно проводят тесты на выявление коронавируса, а низкая выявляемость в других странах не говорит об отсутствии больных.

Введенные в стране ограничительные меры они считают адекватными, а вот режим самоизоляции хотели бы ужесточить.