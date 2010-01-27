Эксперты объяснили, закрепят ли в Конституции индексацию пенсий работающим пенсионерам

Принятие президентских поправок в Конституцию не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это возможно только при корректировке федерального закона, сообщил РБК.

Что произошло?

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий россиян.

C 2016 года, в соответствии с федеральным законом, страховые пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.

При рассмотрении президентских поправок в Госдуме в первом чтении, отвечая на вопрос одного из депутатов, распространится ли индексация на работающих пенсионеров, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева сказала: «Само правило (индексации пенсий. — прим. ред.) сформулировано без изъятий. Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — сказала она.

Это заявление было расценено СМИ как планируемое возобновление ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Копилка , деньги. СС0

Как все будет на самом деле?

По словам Хабриевой в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».

Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве.

Пенсионеры. Анна Зайкова

Какое значение имеют внесенные поправки?

Если будет закреплено, что индексация пенсий гарантируется Конституцией, значит, индексация должна гарантироваться абсолютно всем, счмиает доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Эльвира Тучкова.

Сам факт закрепления в Конституции права на обязательную регулярную индексацию пенсии крайне важен, считает она.

После этого власть не сможет действовать, исходя из возможности или невозможности выделить на это деньги. Однако правильнее было бы закрепить в Конституции «право каждого на индексацию на уровне не ниже инфляции за соответствующий период», заметила профессор.

Деньги , карта. СС0

Как индексируют пенсии сейчас?

Индексания пенсий по российскому законодательству положена только неработающим пенсионерам.

Тем не менее люди, которые после достижения пенсионного возраста продолжают работать, пенсию получают. Это редкость для развитых стран. Обычно пока человек работает, ему пенсию не платят.

После того, как российский пенсионер бросает работу окончательно, ему положены все индексации пенсии, которые проходили за время его трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.