Эксперты отметили спрос у богатых россиян на частные авиаперевозки

Компании, занимающиеся частными авиаперевозками, замечают рост спроса со стороны богатых россиян, которые хотят провести время на Западе во время санитарного кризиса, но не смогли совершить коммерческие полеты на фоне жестких ограничений со стороны авиакомпаний и правительств, пишет Reuters.

Направления

Пассажиры направляются главным образом в такие страны, как Великобритания и Кипр, где они владеют собственностью, имеют право на жительство, иногда благодаря двойному гражданству или близким родственникам.

Станислав Круглов, менеджер по работе с клиентами Vip Group Aero, сказал, что с середины апреля он получил десятки запросов на полеты в Вену, Ларнаку и Ригу от частных лиц и семей с детьми. Компания Jet Partners, которая предлагает частные самолеты, сообщила, что отмечает увеличение запросов по направлениям во Францию, Испанию, Кипр, Великобританию и другие европейские страны, пишет bfm.ru.

«Люди считают, что для них безопаснее находиться в своих частных резиденциях за рубежом», — сказала Маргарита Ломакина, коммерческий директор компании.

По словам источников, они платят от 16 000 до 25 000 евро за рейс, причем лететь могут до 13 пассажиров.

Использование частных самолетов, когда большинство авиакомпаний прекратило полеты, не является незаконным и не уникальным для России, на фоне сообщений о том, что китайцы летят домой из США, а американцы приземляются в элитных местах отдыха внутри страны.

Самолет. СС0

Статистика

В марте между Москвой и Европой было совершено 250 полетов на частных реактивных самолетах.

Данные по отслеживанию рейсов на 80 самолетах, зарегистрированных российскими и европейскими чартерными фирмами, не указывают, сколько человек было на борту каждого.

Авиасообщение

С 3 на 4 апреля Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами. В том числе летать перестали рейсы, возвращавшие россиян из-за границы.