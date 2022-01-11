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Жизнь

Барнаул вновь остался аутсайдером в рейтинге городов России по качеству жизни

Барнаул занял 73 место из 75 в свежем рейтинге городов по качеству жизни по версии Финансового университета при правительстве РФ.

Мощный снегопад в Барнауле.
Мощный снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

В исследовании участвовали города с населением более 250 тыс. человек. Авторы оценивали несколько показателей: например, уровень доходов граждан, склонность к миграции, культура, состояние дорог и многое другое.

Худшую оценку эксперты выставили сфере медицины.

Итоговый показатель составил 53,4 балла. Хуже стали только Астрахань (52,9 балла) и Хабаровск (52,7).

В лидерах Москва (79,5 балла), Санкт-Петербург (74,8) и Грозный (74).

Кстати, позиция краевой столицы за год не поменялась — по итогам 2020 года сохранилось 73 место.

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