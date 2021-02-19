В России цены на продукты могут вырасти из-за упаковки

Продукты могут подорожать из-за того, что стоимость упаковки возрастет на 10−15%. Об этом Руспродсоюза предупредили ФАС, пишет РИА Новости.

В письме отмечается, что с конца прошлого года участников союза предупреждали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья: так, полиэтилен подорожал с июня 2020 года на 25−30% — до 115 тысяч рублей за тонну.

«В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10−15%", — говорится в обращении.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал, что на упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен.

«На наш взгляд, необходимо убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене», — пояснил он.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о возможности повышения цен на непродовольственные товары. Это объясняется подорожанием морских и железнодорожных контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти на 10−20%, а других товаров — на пять-семь.