Эксперты признали 77 процентов городов России неблагоприятными для проживания, Барнаул в их числе

Индекс качества городской среды вычисляли среди 1114 российских городов. Их них 852 населенных пункта признаны неблагоприятными для проживания.
Рейтинг составлен отдельно по городам-миллионникам, крупным городам с населением до 1 млн человек, большим до 250 тыс., средним до 100 тыс. и малым до 50 тыс. Барнаул попал в список крупных городов с оценкой в 179 баллов, совсем немного не дотянув до среднего балла (185,6).
Индекс был сформирован на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды.
Пространства, которые оценивали в городе, — это жилье, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность среды, эффективность управления. Также среди критериев индекса — разнообразие жилой застройки, количество погибших в ДТП, пешеходная доступность, количество центров притяжения горожан.
Максимальные 360 баллов не получил ни один город. Самый высокий балл у Москвы — 276. Также самыми благоприятными для проживания миллионниками признаны Санкт-Петербург и Екатеринбург. Меньше всего хорошей городской среды в Омске.
В крупных городах с населением до 1 млн человек лидируют Сочи, Грозный и Тула. На последних позициях разместились Улан-Удэ, Архангельск и Чита.
К 2024 году среднее значение индекса планируется повысить на 30%. Эти цели обозначил в своем указе Владимир Путин в 2018 году, на их достижение планируют потратить более 300 млрд. рублей, сообщает ведомство.