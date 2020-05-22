Эксперты рассказали, что будет с удаленной работой после карантина

Каждая пятая компания, где сейчас действует удаленка, продлит ее и после окончания карантина. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob.

21% компаний, чьи сотрудники работают дистанционно во время карантина, после завершения режима самоизоляции оставят персонал работать из дома. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 500 компаний, чей персонал трудится удаленно в период карантина по COVID-19.

Большинство работодателей по окончании карантина планирует вернуть удаленных сотрудников на работу в офис (72%). 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время: чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля либо 1 сентября.

4% компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Другие варианты рассматривают 2% работодателей: среди них — возвращать персонал в офис по желанию, оставить на удаленке сотрудников, которые хорошо проявили себя, работая из дома, либо продлить дистанционную занятость для персонала предпенсионного возраста или с хроническими заболеваниями.