Эксперты рассказали, как часто на Алтае будут плодиться комары

В третьей декаде июня сложились условия, благоприятные для активного размножения комаров. В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю полагают, что с этого момента комариное поголовье в регионе будет размножаться еженедельно, и даже немного чаще;

Весна и начало лета раннему вылету комаров не способствовали — их личинки погибали из-за ночного холода. А вот с 20 июня условия для них сложились просто прекрасные.

Во-первых, почти каждый день дожди, множество мелких водоемов и открытых емкостей с водой для полива на даче. Во-вторых, достаточно тепло: среднесуточные температуры от +10 до +20 градусов. Способствовали размножению насекомых и высокий травостой и переувлажнение почвы, считают специалисты Роспотребнадзора.

Теперь выплод комаров в водоемах и влажной почве происходит каждые пять-семь дней. И это будет происходить с мая по сентябрь. Пик численности кровососущих насекомых в Алтайском крае ожидается в июле-августе.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют дачникам и огородникам закрыть ёмкости для полива полиэтиленовой пленкой (класть на поверхность воды в емкости) и вовремя скашивать траву.

Девушку атаковали комары в Кулундинской степи. 25 августа 2018 года. www.instagram.com/ksenija_ermakova

Кроме того, в Роспотребнадзоре объяснили, что организацию и проведение обработки территорий от комаров, мошек и клещей обеспечивают органы местного самоуправления, юридические лица и граждане.

В адрес администрации Барнаула и других населенных пунктов в июне 2019 ведомство направило письма о том, как уменьшить численность комаров — скашивать траву, проводить гидротехнические мероприятия на водоемах, химобработки. По состоянию на 20 июня от лётных форм комаров обработано более 180 гектаров в парках, скверах, детских садах и других местах.

Химобработки проводятся при их высокой численности на ограниченных территориях по заявкам муниципальных образований, организаций, учреждений, других собственников и граждан. Однако обработка — это, конечно, ненадолго, и лучший способ защиты — репелленты.