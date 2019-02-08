Эксперты рассказали, какие популярные приложения тайно следят за владельцами iPhone

Программы для бронирования отелей и авиабилетов, использующие технологии Glassbox. следят за происходящим на экране iPhone и сохраняют необходимые им данные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TechCrunch.

У этих приложений встроена опция «воспроизведения сеанса». Она позволяет разработчикам записывать процесс работы с приложением и оперативно устранять неполадки.

Эксперты подчеркивают, что программы сохраняют данные пользователя без его ведома. Эта информация не защищена надежным шифрованием и может попасть к злоумышленникам. И такая «слежка» за владельцами смартфонов никак не регламентируется.

Ранее аналитики Федерального агентства Соединенных Штатов по связи исследовали смартфоны по уровню SAR-излучения, который измеряет величину вредного воздействия телефона на человека. В список попали даже две последние новинки от компании Apple.