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Жизнь

Эксперты рассказали, кто проводит каникулы в путешествиях по России

В турсервис Biletix, рассказали, как часто самостоятельные путешественники отправляются в поездки по России, пишет РИА Новости со ссылкой на Biletix.

Самолет.
Самолет.
Споттинг Барнаул

Специалисты сервиса опросили 1419 пользователей и выяснили, что в поездки по России в период новогодних праздников чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше — таких 57%.

Среди респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, то есть наиболее экономически активной части населения, путешествия по России в каникулы выбирают 53%. Доля бронирований авиабилетов по внутрироссийским направлениям у туристов с детьми достигает 51%.

Наиболее востребованные для отдыха в январе российские направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг и Казань.

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