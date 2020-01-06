Эксперты рассказали, кто проводит каникулы в путешествиях по России

Специалисты сервиса опросили 1419 пользователей и выяснили, что в поездки по России в период новогодних праздников чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше — таких 57%.
Среди респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, то есть наиболее экономически активной части населения, путешествия по России в каникулы выбирают 53%. Доля бронирований авиабилетов по внутрироссийским направлениям у туристов с детьми достигает 51%.
Наиболее востребованные для отдыха в январе российские направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг и Казань.