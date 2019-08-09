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Жизнь

Эксперты рассказали о «популярной» у комаров группе крови

Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, с какой группой крови чаще всего комары кусают людей.

Комары.
Комары.
СС0

По данным специалистов, людей с первой группой крови комары кусают в два раза чаще, чем представителей второй.

Также на «вкусовые предпочтения» комаров влияет температура тела, резкие запахи, например пота, и активное кровообращение. При высоком уровне метаболизма человек производит больше углекислого газа, по которому комары определяют источник пищи, пишет РИА Новости.

«Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — уточнили ученые.

Самым эффективным средством борьбы с комарами по-прежнему остаются ультразвуковые приборы, пишет severpost.ru. Для отпугивания кровососущих также может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.

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