Эксперты рассказали, зачем инопланетянам уничтожать землян

Все чаще свидетелями неопознанных летающих объектов становятся летчики боевых самолетов, светящиеся шары и диски наблюдают над военными базами, засекреченными объектами и в местах, где происходят какие-либо катастрофы или военные конфликты.

Подтверждает это в беседе с РЕН ТВ руководитель научно-исследовательского центра «ЭНИО» Виктор Рогожкин: «Их всегда наблюдали. Над военными объектами, они сопровождали запуски ракет, многие офицеры рассказывали нам о контактах. Естественно об этом никто не сообщал, ведь дальше — увольнение и психушка, в лучшем случае».

Никогда еще природа не вела себя так агрессивно, как в 2020 году: пожары в Калифорнии, техногенная катастрофа в Бейруте, тысячи подводных обитателей Камчатки выбрасываются на берег, а также случается мировая эпидемия коронавируса. Все это, может, и незаметно, но достаточно активно сопровождалось присутствием НЛО.

Как утверждают некоторые эксперты, в качестве вооружения внеземные цивилизации могут использовать астероиды. По словам специалистов, в данный момент разрабатываются специальные механизмы, которые позволяют изменять траекторию летящих в Землю «огненных камней».

«Многие цивилизации вполне могут использовать астероиды как базы или космические корабли, устраивая внутри полого астероида специальные жилые отсеки. Такой проект уже есть у США, называется „Рама“. Они на него грант получили», — рассказывает инженер-радиофизик Вячеслав Климов.

Некоторые эксперты убеждены в том, что если бы пришельцы хотели нас уничтожить, то они бы уже это сделали. А все те катастрофы, которые преследуются НЛО, — лишь способ коммуникации с человечеством, наряду с многочисленными символами, знаками и кругами на полях, которые наблюдают по всей планете.

Виктор Рогожкин считает, что все эти события и знаки — лишь дистанционное устройство, с помощью которого в случае чего можно стереть человечество с лица Земли, если пришельцам это будет нужно.

«К сожалению, человечество в последнее время ведет себя, как раковая опухоль, на Земле. Именно поэтому включаются процессы, которые нас уничтожают. Может быть, для этого эти символы и создали, как предохранитель, когда люди начнут выходить из-под контроля или в своих действиях переступят запретную черту», — делится опасениями ученый.