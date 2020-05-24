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Жизнь

Эксперты спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Ученые из Сингапурского университетa технологии и дизайнa спрогнозировали дату окончания пандемии коронавирусa в мирe, пишут «Известия» со ссылкой на New York Post.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Мир сможет избавиться от заболевания к декабрю 2020 годa, считают исследователи. При этом в США болезнь победят к концу сентября.

Такие выводы ученые сделали на основе математической модели распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Эксперты уточняют, что их прогнозы могут быть неточными, и не следует принимать решения o смягчении карантинных мер.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.

Всего в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, на 23 мая насчитывалось 5 213 483 инфицированных коронавирусом, излечились более 2 млн. Число умерших — 338 225 человек, отмечает «Интерфакс».

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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