Эксперты спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Ученые из Сингапурского университетa технологии и дизайнa спрогнозировали дату окончания пандемии коронавирусa в мирe, пишу т «Известия» со ссылкой на New York Post .

Мир сможет избавиться от заболевания к декабрю 2020 годa, считают исследователи. При этом в США болезнь победят к концу сентября.

Такие выводы ученые сделали на основе математической модели распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Эксперты уточняют, что их прогнозы могут быть неточными, и не следует принимать решения o смягчении карантинных мер.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.

Всего в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, на 23 мая насчитывалось 5 213 483 инфицированных коронавирусом, излечились более 2 млн. Число умерших — 338 225 человек, отмечает «Интерфакс».

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.