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Жизнь

Эксперты спрогнозировали сроки восстановления международного авиасообщения

В «Аэрофлоте» считают, что возобновление международного авиасообщения может начаться в середине лета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Пока точные сроки называть затрудняются, но по оптимистичным прогнозам полеты должны начаться в июле.

Спивакова не исключила, что после пандемии правила для авиаотрасли изменятся с учетом новых реалий.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Также мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», — цитирует представительницу авиакомпании «Российская газета».

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что первыми границы для туристов откроют Турция, Греция и Италия, так как именно они зависят от пляжного сезона, сообщают «Известия».

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

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