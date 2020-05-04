Эксперты спрогнозировали сроки восстановления международного авиасообщения

В «Аэрофлоте» считают, что возобновление международного авиасообщения может начаться в середине лета. Об этом в эфире телеканала « Россия 24 » сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Пока точные сроки называть затрудняются, но по оптимистичным прогнозам полеты должны начаться в июле.

Спивакова не исключила, что после пандемии правила для авиаотрасли изменятся с учетом новых реалий.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Также мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», — цитирует представительницу авиакомпании «Российская газета».

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что первыми границы для туристов откроют Турция, Греция и Италия, так как именно они зависят от пляжного сезона, сообщают «Известия».

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.