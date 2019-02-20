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Жизнь

В Барнауле выявили автобусы, которые сильно загрязняют воздух

В Барнауле возбудили четыре административных дела после проверки уровня загрязнения воздуха автобусами, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проверка автобуса в Барнауле.
Проверка автобуса в Барнауле.
barnaul.org

Специалисты отдела по охране окружающей среды администрации города при поддержке сотрудников ГИБДД 19 февраля провели акцию «Чистый воздух». Эксперты проверяли соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов. Нарушения выявили у нескольких транспортных средств, их выбросы превышают нормативы содержания загрязняющих веществ.

Кроме того, 20 февраля на пяти площадках эко-волонтеры расскажут автовладельцам о состоянии атмосферного воздуха в городе и влиянии на него выхлопных газов машин. Участникам вручат листовки с информацией о способах снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

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