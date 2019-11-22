Эксперты выяснили, когда змеи потеряли ноги и зачем эволюции это было нужно

Первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали задними лапами. К такому выводу пришли ученые, исследовав новые находки палеонтологов в Южной Америке, пишет РИА Новости со ссылкой на Science Advances.

Ученые уже давно пытаются восстановить цепочку эволюционных изменений, превративших ящериц в змей. Тела удлинились, конечности пропали, черепа стали гибкими. Это связано с адаптацией к жизни в норах и возможностью заглатывать крупную пищу.

Изучать эволюцию змей сложно, потому что окаменелости древних видов, переходных между ящерицами и змеями, встречаются крайне редко.

Последняя находка ученых — сразу восемь черепов и три фрагмента скелета с задними конечностями меловой змеи Najash rionegrina. Окаменелости найдены в породах формации Канделерос в аргентинской провинции Рио-Негро. Их возраст составляет около 90 миллионов лет. Большое количество материала позволило исследователям построить трехмерную модель черепа змеи и изучить его в мельчайших деталях.