Эксперты ВОЗ заявили, что Россия избавилась от алкоголизма

Французская газета Le Monde со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения заявила о резком снижении потребления алкоголя в России, сообщают «Известия».

Показатель потребления алкоголя на душу населения снизился на 43% в период с 2003 по 2016 год.

В 2017 году каждый россиянин старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 л чистого алкоголя — это на 600 грамм меньше, чем французы, но всё же больше, чем в среднем по Европе (9,8 л).

Значительное сокращение потребления алкоголя даже способствовало увеличению продолжительности жизни, которая достигла рекордного уровня в 2018 году: 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. Для сравнения, в начале 1990-х годов мужчины в среднем жили всего 57 лет, а женщины — 71 год.

По мнению французской газеты, избавиться от алкоголизма России помогли ограничительные меры.

Ранее Минздрав также заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя: за девять лет показатель смертности снизился на 30%.