Экспресс на турнир Магнуса Карлсена. Играем коэффициент 4,69

О том, что Магнус Карлсен организует онлайн-турнир (Magnus Carlsen Invitational) по быстрым шахматам (15 минут на партию) с призовым фондом 250 тысяч долларов США, стало известно после того, как был из-за коронавируса прерван турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге.

Вскоре стал известен и состав участников. Помимо самого Карлсена, в соревновании примут участие Хикару Накамура, Дин Лижэнь, Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Фабиано Каруана и Ян Непомнящий. В каждом туре гроссмейстеры будут играть микроматчи из четырех партий. В случае ничейного результата назначается «армагеддон».

Дин Лижэнь — Фабиано Каруана

Как Дин, так и Фабиано не лучшим образом выступили в первом круге турнира претендентов. Впрочем, американский гроссмейстер еще сохраняет шансы на то, чтобы оказаться первым по итогам всего соревнования.

Каруана и Дин набрали по три очка в первом туре турнира Магнуса Карлсена. Китайский шахматист победил иранского вундеркинда Алирезу Фирузджу (2,5:1,5), а Фабиано с таким же счетом одолел Яна Непомнящего.

Участники предстоящего матча — давно в элите мировых шахмат. Тем удивительнее, что у них совсем немного личных встреч. Как в классике (+3−2=6), так и в рапиде (+2−1=3) — небольшое преимущество у Дина Лижэня. Формат 15 минут на партию — объективно коротковат для второго шахматиста мира Каруаны, но линия букмекеров такова, что очень заманчиво поставить на 27-летнего американца с нулевой форой.

Ян Непомнящий — Максим Вашье-Лаграв

Лидеры турнира претендентов-2020 после первого круга. Перед самой паузой в соревновании Максим одержал яркую победу над Яном во французской защите и догнал его в турнирной таблице.

Вашье-Лаграв — один из лучших блицеров мира. В первом туре турнира Карлсена французский гроссмейстер уверенно обыграл Аниша Гири (3:1) и захватил лидерство. Обычно хорош в партиях с коротким контролем и Ян Непомнящий, однако он на старте соревнования уступил Каруане.

Максим имеет весьма значительное превосходство над Яном в классике (+6−1=7), но в быстрые шахматы у них полное равенство (+5−5=6). Тем не менее, букмекеры считают француза явным фаворитом. Возможно, его шансы действительно предпочтительнее, но коэффициент на Вашье-Лаграва сильно занижен. Непомнящему вполне по силам свести микроматч из четырех партий хотя бы к ничьей.

Источник: bookmaker-ratings.ru