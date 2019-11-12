Экстренный покос: в алтайском селе активно готовятся к приезду Медведева

Медведев прибудет в Санниково 13 ноября. Там он проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни жителей села. Пока же жители сами наводят в селе лоск.
В комментариях под видео барнаульцы шутят, что потом траву покрасят, чтобы она была зеленее.
Что Дмитрий Медведев будет делать в Алтайском крае?
12 ноября на поезде из Новосибирска Дмитрий Медведев приедет в Барнаул и проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы Российских железных дорог на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
«По прибытии в Барнаул председатель правительства проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко», — говорит сообщение официального сайта.