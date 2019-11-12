Экстренный покос: в алтайском селе активно готовятся к приезду Медведева

В селе Санниково в Алтайском крае начали спешно готовиться к приезду премьера, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Сельчане, несмотря на припорошенные снегом газоны, решили покосить траву. Видео появилось в группе Barnaul22.

Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году.

Медведев прибудет в Санниково 13 ноября. Там он проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни жителей села. Пока же жители сами наводят в селе лоск.

В комментариях под видео барнаульцы шутят, что потом траву покрасят, чтобы она была зеленее.

Что Дмитрий Медведев будет делать в Алтайском крае?

12 ноября на поезде из Новосибирска Дмитрий Медведев приедет в Барнаул и проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы Российских железных дорог на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«По прибытии в Барнаул председатель правительства проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко», — говорит сообщение официального сайта.