«Еле дышит»: скандальный критик призван убрать со сцены «немощную» Пугачеву

«Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?» — заявил критик.
По словам Соседова, артисты «должны показывать себя в лучшей форме» и что музыкант «не имеет права выходить на сцену немощным».
Алла Пугачева заявила о прекращении гастрольной деятельности в 2009 году. В апреле 2019 года она дала первый за десять лет сольный концерт «Алла Пугачева. P.S.», который был приурочен к 70-летию певицы.
С октября концерт показывали в кинотеатрах по всей стране.