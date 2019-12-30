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Жизнь

«Еле дышит»: скандальный критик призван убрать со сцены «немощную» Пугачеву

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что многие возрастные артисты, такие как Алла Пугачева, София Ротару, Николай Носков, вызывают у него чувство жалости, пишут РИА Новости.

Алла Пугачева, октябрь 2018 года.
Алла Пугачева, октябрь 2018 года.
Instagram Максима Галкина.

«Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?» — заявил критик.

По словам Соседова, артисты «должны показывать себя в лучшей форме» и что музыкант «не имеет права выходить на сцену немощным».

Алла Пугачева заявила о прекращении гастрольной деятельности в 2009 году. В апреле 2019 года она дала первый за десять лет сольный концерт «Алла Пугачева. P.S.», который был приурочен к 70-летию певицы.

С октября концерт показывали в кинотеатрах по всей стране.

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