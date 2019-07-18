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Жизнь

Электрики заменят подсветку букв «Барнаул»

В Барнауле приступили к обновлению освещения, пишет ГТРК «Алтай». В этом году заменят почти 300 старых светильников на новые светодиодные. Работы пройдут на десяти объектах, в том числе на буквах «Барнаул».

Буквы "Барнаул".
Буквы "Барнаул".
Анна Зайкова, altapress.ru

Вместо бетонных опор для фонарей специалист Барнаулгорсвета поставят металлические, оцинкованные. Также электрики заменят 7,5 км проводки. Работы пройдут на ул. Песчаная, Партизанская, Аванесова, обновят подсветку букв «Барнаул» и храма Иоанна Предтечи.

Работы идут с опережением графика, отмечают в компании.

«Мы только установим новые красивые оцинкованные опоры, а их тут же заклеивают объявлениями. Раньше в объявлениях были номера стационарных телефонов, и мы использовали специальный прибор, который занимал линию этого телефона и транслировал предупреждение. А сейчас используют мобильные телефоны, и потом блокируют наши звонки. Мы даже не знаем, как бороться с этим вредительством», — сетует главный инженер предприятия Александр Швецов.

На все работы из городской казны выделили 30 млн рублей.

Полностью завершить работы планируют до конца октября.

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