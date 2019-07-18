Электрики заменят подсветку букв «Барнаул»

Вместо бетонных опор для фонарей специалист Барнаулгорсвета поставят металлические, оцинкованные. Также электрики заменят 7,5 км проводки. Работы пройдут на ул. Песчаная, Партизанская, Аванесова, обновят подсветку букв «Барнаул» и храма Иоанна Предтечи.

Работы идут с опережением графика, отмечают в компании.

«Мы только установим новые красивые оцинкованные опоры, а их тут же заклеивают объявлениями. Раньше в объявлениях были номера стационарных телефонов, и мы использовали специальный прибор, который занимал линию этого телефона и транслировал предупреждение. А сейчас используют мобильные телефоны, и потом блокируют наши звонки. Мы даже не знаем, как бороться с этим вредительством», — сетует главный инженер предприятия Александр Швецов.