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Электрогазосварщик Алтай-Кокса — призер корпоративного конкурса НЛМК-PRO

Электрогазосварщик Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Владимир Щербаков стал серебряным призером корпоративного конкурса профмастерства «Лучший по профессии» Группы НЛМК.

Владимир Щербаков
Владимир Щербаков
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

На площадке Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий продемонстрировали профессиональные навыки лучшие электрогазосварщики шести предприятий Группы — Новолипецкого металлургического комбината, Стойленского ГОКа, Алтай-Кокса, НЛМК-Урал Сервиса, Доломита и Стагдока.

Корпоративный конкурс профмастерства «Лучший по профессии» Группы НЛМК
Корпоративный конкурс профмастерства «Лучший по профессии» Группы НЛМК
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»
Корпоративный конкурс профмастерства «Лучший по профессии» Группы НЛМК
Корпоративный конкурс профмастерства «Лучший по профессии» Группы НЛМК
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Электрогазосварщики отвечали на 50 теоретических вопросов, затем выполняли сборки и контрольно-сварочные соединения стальной заготовки. Конкурсная комиссия оценивала качество выполнения сварочных швов, скорость работы, соблюдение правил охраны труда.

Владимир Щербаков,
электрогазосварщик Алтай-Кокса:

Конкурс интересный. Нужно было собрать деталь и заварить. Детали были мелкие, поэтому сборка оказалась довольно сложной. Старался, учил, тренировался и занял второе место. Рад, что не подвел свое предприятие, и награда отправилась в Заринск.

Владимир — неоднократный победитель конкурсов профмастерства Алтай-Кокса и призер краевых профессиональных состязаний.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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