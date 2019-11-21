На площадке Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий продемонстрировали профессиональные навыки лучшие электрогазосварщики шести предприятий Группы — Новолипецкого металлургического комбината, Стойленского ГОКа, Алтай-Кокса, НЛМК-Урал Сервиса, Доломита и Стагдока.
Электрогазосварщики отвечали на 50 теоретических вопросов, затем выполняли сборки и контрольно-сварочные соединения стальной заготовки. Конкурсная комиссия оценивала качество выполнения сварочных швов, скорость работы, соблюдение правил охраны труда.
Владимир Щербаков,
электрогазосварщик Алтай-Кокса:
Конкурс интересный. Нужно было собрать деталь и заварить. Детали были мелкие, поэтому сборка оказалась довольно сложной. Старался, учил, тренировался и занял второе место. Рад, что не подвел свое предприятие, и награда отправилась в Заринск.
Владимир — неоднократный победитель конкурсов профмастерства Алтай-Кокса и призер краевых профессиональных состязаний.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
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